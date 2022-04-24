Великий народ великой страны: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором поздравил украинцев с Пасхой.

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой



Видео появилось на официальных каналах Зеленского.

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«На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта – это еще один Великий день, день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним – вечное согласие и процветание.

С верой и уверенностью я поздравляю всех вас с праздником Пасхи и Пасхой.

Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину!

Христос воскрес! Воистину воскрес!», – в частности сказал президент.