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08:26 24 Апреля 2022 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Великий народ великой страны: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором поздравил украинцев с Пасхой.

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Видео появилось на официальных каналах Зеленского.

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«На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта – это еще один Великий день, день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним – вечное согласие и процветание.

С верой и уверенностью я поздравляю всех вас с праздником Пасхи и Пасхой.

Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину!

Христос воскрес! Воистину воскрес!», – в частности сказал президент.

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