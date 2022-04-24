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Главная » Мир » Общество
09:02 24 Апреля 2022 Просмотров 90   КомментариевКомментарии

Снова хромакей: Путин загадочно исчезал и появлялся на видео Пасхального служения

Российское ТВ в прямом эфире показывало Пасхальное служение в храме Христа Спасителя, на котором присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин и якобы присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Путин то появлялся возле Собянина, то исчезал

Однако пользователи сети заметили несколько странных моментов, указывающих на то, что на самом деле Путина в храме не было, а кремлевские технологи снова воспользовались видео монтажом.

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Предлагаем обратить внимание на следующие моменты:

00:35 – видно, как Путина показывают у красного полотна, возле короны;

00:39 – меняется план, камера показывает священнослужителей, также видно полотно с короной, но Путина там уже нет;

00:46 – снова смена плана, и президент РФ уже на месте возле картины с короной;

01:12 – показывают как Путин стоит возле Собянина на значительном расстоянии, так проще подложить два видео.

Кроме того, пользователи обратили внимание на несколько поплывшую «цифровую» правую руку Путина, когда он крестился.

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