Снова хромакей: Путин загадочно исчезал и появлялся на видео Пасхального служения
Российское ТВ в прямом эфире показывало Пасхальное служение в храме Христа Спасителя, на котором присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин и якобы присутствовал президент РФ Владимир Путин.
Однако пользователи сети заметили несколько странных моментов, указывающих на то, что на самом деле Путина в храме не было, а кремлевские технологи снова воспользовались видео монтажом.
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Предлагаем обратить внимание на следующие моменты:
00:35 – видно, как Путина показывают у красного полотна, возле короны;
00:39 – меняется план, камера показывает священнослужителей, также видно полотно с короной, но Путина там уже нет;
00:46 – снова смена плана, и президент РФ уже на месте возле картины с короной;
01:12 – показывают как Путин стоит возле Собянина на значительном расстоянии, так проще подложить два видео.
Кроме того, пользователи обратили внимание на несколько поплывшую «цифровую» правую руку Путина, когда он крестился.