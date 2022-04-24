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11:02 24 Апреля 2022 7 Комментарии
Российскому пилоту, который сбрасывал бомбы на Чернигов, объявили подозрение
Российскому пилоту СУ-34 Александру Красноярцеву, задержанному в Чернигове после сбития самолета, объявили подозрение.
Красноярцеву грозит пожизненное заключение
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
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Оккупант бомбил жилые кварталы авиабомбами «УФЗАБ-500″, «УФАБ 250-270″, «ФАБ-50″.
По информации правоохранителей, Красноярцев обвиняется в нарушении законов и обычаев войны соединенных с умышленным убийством.
Пилоту грозит пожизненное лишение свободы.
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