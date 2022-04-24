Активная фаза войны затухнет через две недели: Арестович рассказал, что будет дальше

Через две, максимум три недели активная фаза боевых действий затухнет, Россия к 9 мая объявит о промежуточных победах и предложит вступить в переговоры.

Арестович описал перспективы войны с Россией



Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Изданию “Медуза”. По его мнению, ко дню Победы россияне будут кричать, что они защитили народ Донбасса, а против Украины никогда ничего не имели.

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“Тут вопрос: пойдем мы на переговоры или не пойдем. Потому что от нас народ требует — воевать, уничтожать их и выгонять с нашей земли. Если только переговоры будут удачными… Но наша позиция очень жесткая, я не знаю, пойдет ли на нее Россия”, – рассказал Арестович

Он уточнил, что в случае неприятия Кремлем условий Киева, начнется позиционная война — с ударами артиллерии, с рейдами спецназа, “маленькая и тактическая, не «все за 72 часа захватим», а война за перекресток, за конкретную избушку”.

По мнению советника главы ОП, Россия попытается накопить еще резервы, чтобы периодически предпринимать какое-то полунаступление. И, возможно, к концу августа попытается провести наступление. Масштаб такой атаки можно сравнить с операцией на востоке, а то еще и меньше.

“Если этот цикл провалится, они попытаются еще накопить силы, где-нибудь в октябре будет еще одна попытка. А дальше все зависит от того, как будут действовать санкции, будут ли вводить новые и как будет идти в Украину западная помощь. Так может и до Нового года идти”, – предположил Арестович.

Он подчеркнул, что такие боевые действия уже не будут активной войной. Преимущественно это будет позиционная война с редкими, спорадическими попытками захватить позиции по линии фронта. Но все будущие операции все равно будут меньше, чем эта. У России уже не хватает сил на что-нибудь масштабнее.

Как сообщали Власти, Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины не будут брать штурмом оккупированный Херсон, поскольку для освобождения захваченных городов есть соответствующая тактика.

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