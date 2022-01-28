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Главная » Мир » Политика
16:08 24 Апреля 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Петляет, как может: Лукашенко ведет сепаратные переговоры с Западом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ведет сепаратные переговоры с Западом за спиной президента РФ Владимира Путина.

Лукашенко договаривается с Западом за спиной Путина

Об этом в интервью изданию “Медуза” рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, о переговорах Лукашенко говорят и в белорусской оппозиции, и в нашей разведке.

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“Они говорят без подробностей, но общий характер: «Я не виноват, он сам ко мне пришел», – пояснил Арестович.

Он также напомнил, белорусская территория и белорусская военная инфраструктура полностью использовались против Украины. С Беларуси пускали ракеты, летала авиация, наступали войска.

“Это по определению является военной агрессией. Но мы специально не ставили этот вопрос, потому что мы понимаем саму Беларусь и очень четко разделяем белорусский народ и белорусские власти. А то, что белорусский народ был против, мы видели”, – рассказал советник главы ОП.

Он добавил, что сейчас белорусскую территорию используют уже очень мало, практически не используют. Авиация уже давно не летает, ракетами практически не стреляют. Зато белорусские партизаны умудрились испортить железнодорожную сеть.

“Реально испортили, и реально очень сильно усложнили жизнь российским войскам. А Лукашенко сумел отпетлять. И за белорусскую территорию можно больше не волноваться”,  – резюмировал Арестович.

Тэги: беларусь, Александр Лукашенко, война в Украине
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