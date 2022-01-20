Британия отправит в Украину самоходные гаубицы AS90 со снарядами: что это такое
Великобритания отправит в Украину 20 самоходных гаубиц AS90, а также 45 000 фугасных снарядов британского производства, что станет крупнейшей артиллерийской поставкой со времен Второй мировой войны.
Об этом сообщило издание Daily Express. По данным его источника, техника и боеприпасы будут отправлены в Польшу в ближайшие дни, где украинских военных обучат пользоваться ими и обслуживать.
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Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Великобритания направит артиллерию на прошлой неделе после призыва президента Украины Владимира Зеленского к большей огневой мощи для противодействия новому наступлению России на востоке Донбасса.
«Это станет артиллерийским конфликтом, им нужна поддержка с большим количеством артиллерии, это то, что мы им дадим», — сказал он.
Также издание со ссылкой на экспертов отметило, что российские войска теперь начали сражаться более эффективно.
«Российское командование и управление более эффективно, мы видим более разумное использование БПЛА и большую интеграцию радиоэлектронной борьбы», — сказал один из источников в НАТО.
Это относилось и к использованию артиллерии. Российские войска теперь используют ее как часть тактики маневрирования, а не просто для поражения целей.
Эта помощь важна, потому что цель России состоит в том, чтобы медленно окружить группировку в 30 000 украинских военнослужащих.
«Если Россия сконцентрирует достаточно сил, чтобы окружить значительную часть лучших сил Украины, она может добиться территориальных завоеваний, которые будет трудно вытеснить», — предупредил источник.
Британские гусеничные гаубицы AS90, которые имеют дальность до 25 км, очень маневренны и могут выпустить три снаряда менее чем за 10 секунд. Их броня достаточно прочна, чтобы защитить экипаж из пяти человек от бронебойных снарядов.
Украина также получает 72 буксируемые гаубицы из США и 144 000 снарядов – достаточно для трех недель интенсивных операций – в рамках широкомасштабного оборонного пакета стоимостью 620 миллионов фунтов стерлингов, который включает в себя беспилотники для обнаружения целей.
Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон объявил об оперативной поставке в Украину тяжелой артиллерии, в частности 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar.