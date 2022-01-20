Британия отправит в Украину самоходные гаубицы AS90 со снарядами: что это такое

Великобритания отправит в Украину 20 самоходных гаубиц AS90, а также 45 000 фугасных снарядов британского производства, что станет крупнейшей артиллерийской поставкой со времен Второй мировой войны.

Гаубицы AS90 могут существенно помочь украинской армии



Об этом сообщило издание Daily Express. По данным его источника, техника и боеприпасы будут отправлены в Польшу в ближайшие дни, где украинских военных обучат пользоваться ими и обслуживать.

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Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Великобритания направит артиллерию на прошлой неделе после призыва президента Украины Владимира Зеленского к большей огневой мощи для противодействия новому наступлению России на востоке Донбасса.

«Это станет артиллерийским конфликтом, им нужна поддержка с большим количеством артиллерии, это то, что мы им дадим», — сказал он.

Также издание со ссылкой на экспертов отметило, что российские войска теперь начали сражаться более эффективно.

«Российское командование и управление более эффективно, мы видим более разумное использование БПЛА и большую интеграцию радиоэлектронной борьбы», — сказал один из источников в НАТО.

Это относилось и к использованию артиллерии. Российские войска теперь используют ее как часть тактики маневрирования, а не просто для поражения целей.

Эта помощь важна, потому что цель России состоит в том, чтобы медленно окружить группировку в 30 000 украинских военнослужащих.

«Если Россия сконцентрирует достаточно сил, чтобы окружить значительную часть лучших сил Украины, она может добиться территориальных завоеваний, которые будет трудно вытеснить», — предупредил источник.

Британские гусеничные гаубицы AS90, которые имеют дальность до 25 км, очень маневренны и могут выпустить три снаряда менее чем за 10 секунд. Их броня достаточно прочна, чтобы защитить экипаж из пяти человек от бронебойных снарядов.

Украина также получает 72 буксируемые гаубицы из США и 144 000 снарядов – достаточно для трех недель интенсивных операций – в рамках широкомасштабного оборонного пакета стоимостью 620 миллионов фунтов стерлингов, который включает в себя беспилотники для обнаружения целей.

Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон объявил об оперативной поставке в Украину тяжелой артиллерии, в частности 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar.

Тэги: оружие, Великобритания, война в Украине