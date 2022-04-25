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07:33 25 Апреля 2022 Просмотров 445   КомментариевКомментарии

В британской разведке назвали Херсон ключевым городом для целей РФ

Россия намерена провести в Херсоне псевдореферендум, чтобы оправдать его оккупацию.

Херсон важен для российской цели сухопутного коридора в Крым

Об этом сообщила британская разведка. Город является ключевым для цели  России по созданию сухопутного коридора в Крым и доминированию над южной Украиной.

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В разведке напомнили, что Россия ранее провела нелегитимный референдум о присоединении Крыма к РФ в 2014 году, чтобы ретроспективно оправдать захват полуострова.

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