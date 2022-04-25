25.04.2022 07:18
Главная » Украина » Политика
07:33 25 Апреля 2022 445 Комментарии
В британской разведке назвали Херсон ключевым городом для целей РФ
Россия намерена провести в Херсоне псевдореферендум, чтобы оправдать его оккупацию.
Херсон важен для российской цели сухопутного коридора в Крым
Об этом сообщила британская разведка. Город является ключевым для цели России по созданию сухопутного коридора в Крым и доминированию над южной Украиной.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В разведке напомнили, что Россия ранее провела нелегитимный референдум о присоединении Крыма к РФ в 2014 году, чтобы ретроспективно оправдать захват полуострова.
Loading...
Новости по теме
ТОР