Россия планирует наступление на Кривой Рог

Российские оккупанты проводят формирование наступательной ударной группы на криворожском направлении в Херсонской области.

Кривой Рог готов отбить вражеское наступление



Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем о них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы, и мы полностью готовы к любому развитию ситуации”, – сказано в сообщении.

По словам Вилкула, гарнизон города и все воинские части готовы к вражескому наступлению, построена глубокоэшелонированная оборона и многоступенчатые укрепрайоны.