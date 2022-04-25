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07:47 25 Апреля 2022 387 Комментарии
Россия планирует наступление на Кривой Рог
Российские оккупанты проводят формирование наступательной ударной группы на криворожском направлении в Херсонской области.
Кривой Рог готов отбить вражеское наступление
Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
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“В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем о них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы, и мы полностью готовы к любому развитию ситуации”, – сказано в сообщении.
По словам Вилкула, гарнизон города и все воинские части готовы к вражескому наступлению, построена глубокоэшелонированная оборона и многоступенчатые укрепрайоны.
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