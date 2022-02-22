Блинкен и Остин привезли в Киев решение о военной помощи и возвращении дипломатов

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев в воскресенье, 24 апреля, и сообщили о постепенном возвращении американских дипломатов в страну и назначении нового посла.

Блинкен и Ллойд были в Киеве на Пасху



Об этом сообщило Reuters.

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Блинкен Остин отправились в Польшу в субботу, 23 апреля, а затем по суше в Украину в воскресенье, где они встретились с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками.

Этот визит был призван продемонстрировать западную поддержку Украине. Кроме того, в его ходе была проанонсирована новая помощь в размере 713 миллионов долларов для Украины и стран региона, где вторжение России вызвало опасения по поводу дальнейшей агрессии со стороны Москвы.

Напомним, американские дипломаты покинули посольство в Киеве почти за две недели до вторжения 24 февраля, перенеся некоторые функции в западный город Львов, прежде чем в конечном итоге переехать в Польшу.

Дипломаты сначала возобновят «однодневные поездки» через границу во Львов на следующей неделе, и чиновники ускоряют планирование возвращения в киевскую миссию.

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