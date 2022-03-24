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Главная » Мир » Экономика
08:31 25 Апреля 2022 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

В ЕС пока не договорились об эмбарго на российские нефть и газ

Государства-члены Европейского союза не смогли достичь общей поддержки полного эмбарго или карательного тарифа на импорт российской нефти и газа.

Боррель высказался о возможном эмбарго на российские нефть и газ

Как пишет Reuters, об этом заявил в понедельник, 25 апреля, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в интервью немецкой газете Die Welt.

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«На данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу», — сказал Боррель.

Экспорт нефти является основным источником иностранной валюты Кремля, и многие в ЕС призывают к прекращению нефтяных платежей, потому что они эффективно финансируют войну в Украине, которую Россия называет «специальной военной операцией».

Некоторые страны ЕС настаивают на шестом пакете санкций в отношении России, а Брюссель готовит полную оценку воздействия запрета на нефть в рамках возможных дальнейших мер.

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, обеспечивая чуть более четверти импорта.

По словам Борреля тема эмбарго будет обсуждаться на ближайшем саммите ЕС, который состоится в конце следующего месяца, и до этого времени вряд ли будет какое-то решение.

«Окончательное предложение о введении эмбарго на нефть и газ еще не рассматривается», – сказал он.

Комиссия ЕС, вероятно, внесет предложения по шестому пакету санкций государствам-членам на этой неделе.

Все государства ЕС работают над тем, чтобы сократить свою зависимость от российской нефти и газа, сказал Боррель, добавив, что, по его мнению, блок сможет в конечном итоге уменьшить свою зависимость.

Тэги: Евросоюз, Жозеп Боррель
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