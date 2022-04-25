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Главная » Украина » Политика
10:42 25 Апреля 2022 Просмотров 90   КомментариевКомментарии

Озвучены подробности переговоров Зеленского с Блинкеном и Остином

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности.

В Воскресенье Киев посетили Блинкен и Остин

Так кратко о визите американских гостей рассказал сам Зеленский.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что с представителями США обсудили укрепление обороноспособности Украины.

Есть результат – 322 миллиона долларов получит наша страна в рамках очередного пакета помощи от Соединенных Штатов.

Также Ермак добавил, что США вполне могут лидировать среди будущих стран-гарантов безопасности Украины.

Кроме того, американские представители сообщили, что в ближайшее время в Киев вернется посольство США и будет назначен новый посол.

Переговоры представителей США с украинской стороной прошли в Киеве 24 апреля

Переговоры представителей США с украинской стороной прошли в Киеве 24 апреля

Как сообщали Власти, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев в воскресенье, 24 апреля, и сообщили о постепенном возвращении американских дипломатов в страну и назначении нового посла.

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