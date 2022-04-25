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11:34 25 Апреля 2022 Просмотров 211   КомментариевКомментарии

Запорожский адвокат Ярослав Гришин призвал бизнес отдавать заработанные деньги на тепловизоры, квадрокоптеры и пикапы

Запорожский адвокат и руководитель Всеукраинского благотворительного фонда Ярослав Гришин призвал бизнесменов и предпринимателей помочь с покупкой тепловизоров, квадрокоптеров и пикапов для частей ВСУ, которые защищают Запорожье.

Защитникам Запорожья нужны квадрокоптеры, тепловизоры и пикапы

Видео с обращением Гришин разместил на странице в Facebook. Адвокат подчеркнул, что каждый пикап, каждый квадрокоптер и тепловизор – это сохраненная жизнь наших бойцов, а также возможность убить больше оккупантов.

Гришин напомнил, что 80% Запорожской  области оккупировано, враг пытается продвинуться в направлении Пологи-Гуляйполе с Орехова и Камышевахи и с Васильевки и Григорьевки до Каменского.

“А это значит, что если они продвинутся, там будут стоять Грады, Солнцепеки, Буратино и минометы. И они будут обстреливать наше родное Запорожье. А это сотни и тысячи жертв. Сегодня мы сейчас здесь находимся в мире, потому что наши ребята отчаянно бьются, и наша задача  – аккумулировать деньги и покупать квадрокоптеры, тепловизоры и пикапы”, – отметил Гришин.

По его словам, нужно забыть о различных “смотрящих” и тех, кто пилил бюджет и уехал в первые дни войны из Запорожья.

“Я обращаюсь к нормальному, социально ответственному бизнесу: покупайте за собственные средства, не хватает купить самим – давайте объединяться, мы поможем. Мы знаем, где лучшие цены, мы коммуникуем с лучшими бойцами на «нуле» и «передке». Мы все это быстро доставим. Мы будем сохранять жизни наших бойцов, наших мирных семей, а также поможем убить больше оккупантов и быстрее выиграть эту войну”, – подчеркнул Гришин.

Напомним, представитель ОВА Иван Арефьев сегодня сообщил, что военные РФ собрали большое количество техники и личного состава на участке Великая Новоселка – Новодаровка – Малиновка и готовятся к массированному наступлению в сторону Запорожья.

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