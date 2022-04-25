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18:35 25 Апреля 2022 37 Комментарии
В здании министерства госбезопасности Приднестровья прогремели взрывы. Фото и видео
В Тирасполе, столице непризнанного Приднестровья, прогремели взрывы у здания Министерства госбезопасности.
В Тирасполе выстрелили из гранатометов по зданию министерства госбезопасности
Об этом сообщила Комсомольская правда.
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На фото с места происшествия видны отстрелянные тубусы от гранатомётов, лежащие на дороге.
Также, судя по кадрам, гранаты попали в помещения на втором этаже здания.
Напомним, что несколько дней назад Минобороны России заявило, что вторая фаза спецоперации предусматривает выход к границе Приднестровья.
Эксперты не исключают, что этот “теракт” устроен спецслужбами РФ для создания повода увеличить военное присутствие в непризнанной республике, которая остается под контролем России.
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