Россия высылает 40 немецких дипломатов
Посол ФРГ в Москве получил протестное письмо в отношении якобы недружественной политики Германии из-за войны в Украине, в нем упомянуто, что из Берлина в начале апреля были высланы 40 российских дипломатов.
Об этом сообщило издание Bild.
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По мнению министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, сегодняшний шаг в правительстве ожидали, однако он совсем не оправдан.
“Наши сотрудники приехали в Россию, несмотря на всегда препятствующие обстоятельства, они открыты, заинтересованы и активно желают служить нашим двусторонним отношениям. Высылкой, о которой нам сегодня сказали, Россия вредит сама себе», – сказала Бербок.
Решение о высылке немецких дипломатов коснется также членов их семей.
Поэтому в целом Россию покинут более ста граждан Германии.
Ожидается, что высылка дипломатов отразится на работе консульств за пределами российской столицы.
Посольство ФРГ - одно из самых крупных дипломатических предствительств государств Евросоюза в Москве.