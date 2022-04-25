Россия высылает 40 немецких дипломатов

Посол ФРГ в Москве получил протестное письмо в отношении якобы недружественной политики Германии из-за войны в Украине, в нем упомянуто, что из Берлина в начале апреля были высланы 40 российских дипломатов.

Россию покинут 40 дипломатов и члены их семей



Об этом сообщило издание Bild.

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По мнению министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, сегодняшний шаг в правительстве ожидали, однако он совсем не оправдан.

“Наши сотрудники приехали в Россию, несмотря на всегда препятствующие обстоятельства, они открыты, заинтересованы и активно желают служить нашим двусторонним отношениям. Высылкой, о которой нам сегодня сказали, Россия вредит сама себе», – сказала Бербок.

Решение о высылке немецких дипломатов коснется также членов их семей.

Поэтому в целом Россию покинут более ста граждан Германии.

Ожидается, что высылка дипломатов отразится на работе консульств за пределами российской столицы.

Посольство ФРГ - одно из самых крупных дипломатических предствительств государств Евросоюза в Москве.