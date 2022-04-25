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Главная » Украина » Общество
21:07 25 Апреля 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Следующие три недели войны будут для Украины критическими, – министр обороны Британии

Три следующие недели противостояния украинской армии российской агрессии будут критическими.

Украину ждет три критические недели войны

Как сообщило Sky News, такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте.

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Он сказал, что украинским военным нужно больше артиллерии и боеприпасов дальнего действия, а также противокорабельных ракет.

Также министр сообщил, что Великобритания передаст Украине «небольшое количество» машин Stormer, оснащенных пусковыми установками для зенитных ракет.

Министр обороны Великобритании подчеркнул важность наличия у союзников по НАТО долгосрочного плана того, как Европа будет «сдерживать Владимира Путина после того, как все это пройдет. Как мы будем жить с этим соседом в Европе, если он все еще останется? Важный повод для размышления для всех нас».

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