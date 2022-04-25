Следующие три недели войны будут для Украины критическими, – министр обороны Британии
Три следующие недели противостояния украинской армии российской агрессии будут критическими.
Как сообщило Sky News, такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте.
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Он сказал, что украинским военным нужно больше артиллерии и боеприпасов дальнего действия, а также противокорабельных ракет.
Также министр сообщил, что Великобритания передаст Украине «небольшое количество» машин Stormer, оснащенных пусковыми установками для зенитных ракет.
Министр обороны Великобритании подчеркнул важность наличия у союзников по НАТО долгосрочного плана того, как Европа будет «сдерживать Владимира Путина после того, как все это пройдет. Как мы будем жить с этим соседом в Европе, если он все еще останется? Важный повод для размышления для всех нас».