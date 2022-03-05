Маск купил Twitter за $44 млрд наличными: что теперь изменится
Илон Маск заключил сделку по покупке Twitter Inc за 44 миллиарда долларов наличными.
Об этом сообщило Reuters. Сделка передаст контроль над платформой социальных сетей, населенной миллионами пользователей и мировыми лидерами, самому богатому человеку в мире.
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Маск, который называет себя абсолютистом свободы слова, раскритиковал умеренность Twitter. Он хочет, чтобы алгоритм Twitter для приоритизации твитов был публичным, и возражает против предоставления слишком большой власти над сервисом корпорациям, которые рекламируются.
Политические активисты ожидают, что режим Маска будет означать меньшую умеренность и возвращение запрещенных лиц, включая бывшего президента США Дональда Трампа.
Консерваторы приветствовали перспективу меньшего контроля, в то время как некоторые правозащитники высказывали опасения по поводу усиления языка вражды.
Маск также выступает за удобные для пользователя настройки сервиса, такие как кнопка редактирования и может наконец победить «спам-ботов», которые отправляют подавляющее количество нежелательных твитов.
Дискуссии по поводу сделки, которые на прошлой неделе казались неопределенными, ускорились в минувшие выходные после того, как Маск обхаживал акционеров Twitter деталями финансирования своего предложения.
Под давлением Twitter начал переговоры с Маском о покупке компании по предложенной им цене в $54,20 за акцию.
«Свобода слова является основой функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества», — сказано в заявлении Маска.
Бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси сообщил о сделке поздно вечером в понедельник серией твитов, в которых поблагодарил как Маска, так и нынешнего генерального директора Twitter Парага Агравала за «вывод компании из невозможной ситуации».
Акции Twitter выросли на 5,7% в понедельник и завершили торги на уровне $51,70.