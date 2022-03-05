Маск купил Twitter за $44 млрд наличными: что теперь изменится

Илон Маск заключил сделку по покупке Twitter Inc за 44 миллиарда долларов наличными.

Алгоритм Twitter предположительно изменится



Об этом сообщило Reuters. Сделка передаст контроль над платформой социальных сетей, населенной миллионами пользователей и мировыми лидерами, самому богатому человеку в мире.

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Маск, который называет себя абсолютистом свободы слова, раскритиковал умеренность Twitter. Он хочет, чтобы алгоритм Twitter для приоритизации твитов был публичным, и возражает против предоставления слишком большой власти над сервисом корпорациям, которые рекламируются.

Политические активисты ожидают, что режим Маска будет означать меньшую умеренность и возвращение запрещенных лиц, включая бывшего президента США Дональда Трампа.

Консерваторы приветствовали перспективу меньшего контроля, в то время как некоторые правозащитники высказывали опасения по поводу усиления языка вражды.

Маск также выступает за удобные для пользователя настройки сервиса, такие как кнопка редактирования и может наконец победить «спам-ботов», которые отправляют подавляющее количество нежелательных твитов.

Дискуссии по поводу сделки, которые на прошлой неделе казались неопределенными, ускорились в минувшие выходные после того, как Маск обхаживал акционеров Twitter деталями финансирования своего предложения.

Под давлением Twitter начал переговоры с Маском о покупке компании по предложенной им цене в $54,20 за акцию.

«Свобода слова является основой функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества», — сказано в заявлении Маска.

Бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси сообщил о сделке поздно вечером в понедельник серией твитов, в которых поблагодарил как Маска, так и нынешнего генерального директора Twitter Парага Агравала за «вывод компании из невозможной ситуации».

Акции Twitter выросли на 5,7% в понедельник и завершили торги на уровне $51,70.

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