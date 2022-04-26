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Главная » Украина » Наука и Техника
07:55 26 Апреля 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Польша подарила Украине танки Т-72

Польша передала Украине танки Т-72, взамен она получит британские танки Challenger.

О количестве танков Моравецкий решил не говорить

Об этом в эфире Polsat рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он утвердительно ответил на вопрос ведущего, правдиво ли заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о передаче Польшей танков для ВСУ.

«Да, Польша подарила танки Украине, но для безопасности наших украинских друзей мы не будем говорить об их количестве», — заявил Моравецкий.

Взамен переданной техники польская армия получит британские танки Challenger.

Также он отметил, что вопрос о передаче МиГ-29 Украине уже не актуален. Таких просьб или требований с украинской стороны не поступает.

Т-72 «Урал» — послевоенный советский средний и основной танк. Самый массовый танк второго поколения. Принят на вооружение в Вооружённых Силах СССР с 1973 года.

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