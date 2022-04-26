Польша подарила Украине танки Т-72
Польша передала Украине танки Т-72, взамен она получит британские танки Challenger.
Об этом в эфире Polsat рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он утвердительно ответил на вопрос ведущего, правдиво ли заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о передаче Польшей танков для ВСУ.
«Да, Польша подарила танки Украине, но для безопасности наших украинских друзей мы не будем говорить об их количестве», — заявил Моравецкий.
Взамен переданной техники польская армия получит британские танки Challenger.
Также он отметил, что вопрос о передаче МиГ-29 Украине уже не актуален. Таких просьб или требований с украинской стороны не поступает.
Т-72 «Урал» — послевоенный советский средний и основной танк. Самый массовый танк второго поколения. Принят на вооружение в Вооружённых Силах СССР с 1973 года.