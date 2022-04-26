США изменили стратегию в отношении России за последние недели войны в Украине

США и их союзники начали демонстрировать новую, более долгосрочную цель изнурительной войны в Украине: победить Россию настолько решительно на поле боя, что она надолго не сможет больше проявлять агрессию.

США теперь заинтересованы в том, чтобы Украина измотала Россию



Изменение стратегического вектора проанализировало CNN.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Министр обороны Ллойд Остин заявил журналистам после поездки в Киев, что «мы хотим, чтобы Россия ослабла до такой степени, что она не сможет делать то, что сделала при вторжении в Украину».

Представитель Совета национальной безопасности сказал, что комментарии Остина соответствовали целям США в течение нескольких месяцев, а именно: «сделать это вторжение стратегическим провалом для России».

«Мы хотим, чтобы Украина победила. Одна из наших целей состояла в том, чтобы ограничить способность России снова сделать что-то подобное. Вот почему мы вооружаем украинцев оружием и техникой, чтобы защитить себя от российских атак, и именно поэтому мы используем санкции и экспортный контроль, которые непосредственно нацелены на оборонную промышленность России, чтобы подорвать экономическую и военную мощь России», – пояснил пресс-секретарь Совета нацбезопасности.

Выход России из конфликта слабее, чем раньше, — это идея, на которую ссылались другие чиновники администрации Байдена.

Сдвиг в стратегии произошел за последние несколько недель, о чем свидетельствует растущая терпимость к повышенному риску с отправкой более сложного западного оружия, и является отражением веры в то, что цели Путина на Украине не закончатся, если ему удастся захватить часть страны, как этого произошло после аннексии Крыма в 2014 году. — сказал британский дипломат.

Теперь среди американских и западных чиновников растет понимание – особенно после резни русскими мирных жителей в украинском городе Буча – что России нужно так сильно пострадать экономически и на поле боя, что ее агрессия будет остановлена навсегда, сообщили CNN американские и западные чиновники.

Чиновники администрации Байдена оптимистично настроены в отношении того, что это достижимая цель. Представители администрации и источники в Конгрессе заявили, что, по их мнению, продолжение военной поддержки Украины может привести к значительным ударам по России, которые подорвут ее долгосрочный военный потенциал, стратегически принося пользу США.

Однако США и их союзники проявляют осторожность, когда дело доходит до наказания России – как из-за ущерба, который жесткие санкции могут нанести мировой экономике, так и из-за риска того, что Путин может наброситься, если его загонят слишком далеко в угол.

Источник, знакомый с оценками разведки США о России, сказал, что «безусловно, существует балансирующий акт, который необходимо учитывать» при наказании страны, «будь то в санкционном пространстве или в пространстве военной и разведывательной поддержки».

Источник издания отметил, что красные линии Путина в отношении использования ядерного оружия не изменились, «одной из этих красных линий является стабильность режима», — это означает, что Путин может наброситься, если почувствует, что его правление находится под серьезной угрозой.