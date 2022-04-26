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10:16 26 Апреля 2022 Просмотров 2405   КомментариевКомментарии

В Приднестровье атакован военный аэродром

Ночью на военном аэродроме в Приднестровье прогремело несколько взрывов.

Предположительно аэродром выведен из строя

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Они утверждают, что якобы с дронов 60-мм были сброшены мины «натовского образца».

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По неподтвержденной пока информации, аэродром полностью выведен из строя и непригоден для приема самолетов.

Также стало известно, что Молдову теперь облетают все самолеты.

Данные Flightradar

Данные Flightradar

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