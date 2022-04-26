В Приднестровье атакован военный аэродром

Ночью на военном аэродроме в Приднестровье прогремело несколько взрывов.

Предположительно аэродром выведен из строя



Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Они утверждают, что якобы с дронов 60-мм были сброшены мины «натовского образца».

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По неподтвержденной пока информации, аэродром полностью выведен из строя и непригоден для приема самолетов.

Также стало известно, что Молдову теперь облетают все самолеты.