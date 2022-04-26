Пушилин слил истинную цель атак на Приднестровье

В случае выхода российских войск к границам Донецкой и Луганской областей они продолжат “военную операцию” с учетом происходящего в Приднестровье.

Пушилин заявил о возможном продлении



Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление главы “ДНР” Дениса Пушилина.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, после выхода к границам Донецкой области нужно начинать “следующий этап операции с учётом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей РФ”.

Ранее Власти сообщали:

В Тирасполе, столице непризнанного Приднестровья, 25 апреля прогремели взрывы у здания Министерства госбезопасности.

В приднестровском посёлке Маяк 26 апреля в результате двух взрывов выведены из строя самые мощные антенны радиоцентра.

Ночью 26 апреля на военном аэродроме в Приднестровье прогремело несколько взрывов.

Тэги: Приднестровье, Денис Пушилин