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Главная » Мир » Общество
11:15 26 Апреля 2022 Просмотров 89   КомментариевКомментарии

Пушилин слил истинную цель атак на Приднестровье

В случае выхода российских войск к границам Донецкой и Луганской областей они продолжат “военную операцию” с учетом происходящего в Приднестровье.

Пушилин заявил о возможном продлении

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление главы “ДНР” Дениса Пушилина.

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По его словам, после выхода к границам Донецкой области нужно начинать “следующий этап операции с учётом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей РФ”.

Ранее Власти сообщали:

  • В Тирасполе, столице непризнанного Приднестровья, 25 апреля прогремели взрывы у здания Министерства госбезопасности.

  • В приднестровском посёлке Маяк 26 апреля в результате двух взрывов выведены из строя самые мощные антенны радиоцентра.

  • Ночью 26 апреля на военном аэродроме в Приднестровье прогремело несколько взрывов.

Тэги: Приднестровье, Денис Пушилин
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