Пушилин слил истинную цель атак на Приднестровье
В случае выхода российских войск к границам Донецкой и Луганской областей они продолжат “военную операцию” с учетом происходящего в Приднестровье.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление главы “ДНР” Дениса Пушилина.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
По его словам, после выхода к границам Донецкой области нужно начинать “следующий этап операции с учётом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей РФ”.
Ранее Власти сообщали:
-
В Тирасполе, столице непризнанного Приднестровья, 25 апреля прогремели взрывы у здания Министерства госбезопасности.
-
В приднестровском посёлке Маяк 26 апреля в результате двух взрывов выведены из строя самые мощные антенны радиоцентра.
-
Ночью 26 апреля на военном аэродроме в Приднестровье прогремело несколько взрывов.