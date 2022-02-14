Николаев готовится к полномасштабному наступлению войск РФ

Николаев готовится к наступлению российских войск на город или возможной его осаде.

Сенкевич рассказал о подготовке з защите Николаева



Об этом в интервью Украинской правде рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

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По его словам Россия через Крым перебрасывает оружие и ресурсы, накапливает их в Херсонской области.

«Мы ожидаем нападения или осады города Николаева. Уже сегодня мы готовим вместе с нашими военными оборонительные сооружения. Как в окрестностях города, так и внутри», – сказал Сенкевич.

Он уточнил, что городские власти готовятся к «полномасштабному вторжению», а коммунальные службы сейчас выполняют роль стройбата – строят, заливают, бетонируют.

Сенкевич также заверил, что ситуация контролируема – в городе есть достаточный контингент для обороны.

«Защищать всегда легче, чем нападать. Нам, конечно, нужно больше тяжелого оружия, видимо, нам скоро нужно будет и наступательное оружие для того, чтобы мы выдавливали врага, не давать ему окапываться возле Николаева», – сказал мэр.

Он также добавил, что оккупантов надо выгонять из Херсонской области, ведь по Николаеву стреляют именно оттуда.

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