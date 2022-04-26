Ракетная атака по Запорожью: стали известны подробности

В результате ракетной атаки по Запорожью две российские ракеты попали в одно из предприятий, есть повреждения и разрушения, также известно об одном погибшем и раненом.

Две ракеты попали в предприятие



Об этом сообщили в пресс-центре Запорожской области.

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«Сейчас известно, что утром на территорию одного из предприятий города попали две рашистские управляемые ракеты. Третья ракета разорвалась в воздухе. Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы», – сказано в сообщении.

По информации ОВА, предварительно известно об одном погибшем и одном раненом.

«Сейчас продолжается ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено», – отмечают в сообщении.

Запорожцы обратили внимание, что сигналы воздушной тревоги включились уже после первого взрыва, что вызвало у них беспокойство.

Секретарь горсовета Анатолий Куртев пояснил, почему так произошло.

По его словам радиолокационным подразделениям войск ПВО выявить все угрозы невозможно.

“Ракеты очень малозаметные цели, к тому же они еще и программируют свой курс. Они летят очень низко и могут огибать рельеф местности. Это позволяет им оставаться незамеченным для воздушных сил и не быть сбитой противовоздушной обороной”, – пояснил Куртев.

Он также отметил, что сегодняшние ракеты летели именно на низкой высоте, о чем сообщили в Энергоатоме. По информации предприятия, ракеты низко летели над площадкой Запорожской АЭС в направлении Запорожья.