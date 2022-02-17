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14:38 26 Апреля 2022 194 Комментарии
Россия нанесла ракетные удары по Одесской области: поврежден стратегический мост
Российские войска нанесли удар по Одесской области и повредили мост через Днестровский лиман.
Мост связывает Одессу с румынской границей
Об этом сообщило Оперативное командование «Юг». Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто.
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Ранее о перекрытии моста сообщали местные власти.
Отметим, что этот мост – важнейшая транспортная артерия, которая связывает Одессу с румынской границей.
Тэги: Одесса
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