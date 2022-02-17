Россия нанесла ракетные удары по Одесской области: поврежден стратегический мост

Российские войска нанесли удар по Одесской области и повредили мост через Днестровский лиман.

Мост связывает Одессу с румынской границей



Об этом сообщило Оперативное командование «Юг». Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто.

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Ранее о перекрытии моста сообщали местные власти.

Отметим, что этот мост – важнейшая транспортная артерия, которая связывает Одессу с румынской границей.

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