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14:38 26 Апреля 2022 Просмотров 194   КомментариевКомментарии

Россия нанесла ракетные удары по Одесской области: поврежден стратегический мост

Российские войска нанесли удар по Одесской области и повредили мост через Днестровский лиман.

Мост связывает Одессу с румынской границей

Об этом сообщило Оперативное командование «Юг». Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто.

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Ранее о перекрытии моста сообщали местные власти.

Отметим, что этот мост – важнейшая транспортная артерия, которая связывает Одессу с румынской границей.

Целью России был мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы

Целью России был мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы

Тэги: Одесса
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