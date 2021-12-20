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14:46 26 Апреля 2022 Просмотров 317   КомментариевКомментарии

Зеленый коридор из Мариуполя оказался ловушкой: Россия ударила из артиллерии

Несмотря на договоренности о зеленом коридоре для выхода людей с территории “Азовстали в Мариуполе, российские войска открыли артиллерийский огонь.

После объявления зеленого коридора российские войска нанесли мощный удар

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.  По его словам, зеленый коридор от РФ для «Азовстали» оказался очередной ловушкой.

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«Мощный удар был нанесен через несколько минут после того, как из громкоговорителей россияне заявили об открытии зеленого коридора», – написал Андрющенко.

Тэги: Мариуполь
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