Башню отбросило на несколько метров: ВСУ показали фееричное видео уничтожения танка РФ комплексом NLAW

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали видео уничтожения российского танка Т-72 с помощью противотанкового ракетного комплекса NLAW.

После попадания ракеты в танке сдетонировал боекомплект



Ролик, снятый с беспилотника наши воины выложили в Facebook бригады.

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Ракета кумулятивного действия пробила броню Т-72 сверху и уничтожила цель, экипаж погиб мгновенно.

На кадрах видно, как подбитый танк горит изнутри, дым идет даже через ствол пушки. А через несколько секунд сдетонировал боекомплект – танк взорвался, его башню оторвало и отбросило на несколько метров.

В сообщении бойцы отметили, что феерическое ночное видео взрыва российского танка, пылающего в лесопосадке, эффектнее любой компьютерной графики голливудских блокбастеров.

“Оно показывает реальную поразительную силу противотанковой британско-шведской ракеты NLAW, которая вместе с американскими Javelin и украинской Стугной стала настоящим ужасом для экипажей и десантов российской бронированной техники”, – написали военные.