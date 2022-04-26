НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
15:42 26 Апреля 2022 Просмотров 603   КомментариевКомментарии

Башню отбросило на несколько метров: ВСУ показали фееричное видео уничтожения танка РФ комплексом NLAW

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали видео уничтожения российского танка Т-72 с помощью противотанкового ракетного комплекса NLAW.

После попадания ракеты в танке сдетонировал боекомплект

Ролик, снятый с беспилотника наши воины выложили в Facebook бригады.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Ракета кумулятивного действия пробила броню Т-72 сверху и уничтожила цель, экипаж погиб мгновенно.

На кадрах видно, как подбитый танк горит изнутри, дым идет даже через ствол пушки. А через несколько секунд сдетонировал боекомплект – танк взорвался, его башню оторвало и отбросило на несколько метров.

В сообщении бойцы отметили, что феерическое ночное видео взрыва российского танка, пылающего в лесопосадке, эффектнее любой компьютерной графики голливудских блокбастеров.

“Оно показывает реальную поразительную силу противотанковой британско-шведской ракеты NLAW, которая вместе с американскими Javelin и украинской Стугной стала настоящим ужасом для экипажей и десантов российской бронированной техники”, – написали военные.

Loading...

Новости по теме

ТОР
26.04.2022 14:46
Зеленый коридор из Мариуполя оказался ловушкой: Россия ударила из артиллерии
ТОР
26.04.2022 14:38
Россия нанесла ракетные удары по Одесской области: поврежден стратегический мост
ТОР
26.04.2022 12:34
В Приднестровье якобы атаковали воинскую часть: введен «красный» уровень опасности
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Башню отбросило на несколько метров: ВСУ показали фееричное видео уничтожения танка РФ комплексом NLAW

15:42 Украина

Ракетная атака по Запорожью: стали известны подробности

11:48 Украина

В Приднестровье атакован военный аэродром

10:16 Мир

Российская армия пытается наступать на Запорожье

09:40 Украина

Россия перебрасывает на фронт системы ПВО большой дальности

19:44 Мир

Без русских адмиралов и советских поэтов: депутат горсовета призвал дерусифицировать Запорожье

18:02 Украина

В США признают Кабаеву бенефициаром состояния Путина, но не вводят санкции: названа причина

12:01 Мир

Запорожский адвокат Ярослав Гришин призвал бизнес отдавать заработанные деньги на тепловизоры, квадрокоптеры и пикапы

11:34 Украина

Что горит в Брянске и что уничтожено. Фото и видео

10:00 Мир

Россия планирует наступление на Кривой Рог

07:47 Украина

Макрон или Ле Пен: Франция стоит перед жестким выбором президента

18:09 Мир

Новости | NetGameSlots.com