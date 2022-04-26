Сдвинем небо и землю: глава Пентагона – о помощи Украине после встречи стран-союзников США

Соединенные Штаты пообещали сдвинуть «небо и землю», чтобы помочь Украине победить в войне с Россией.

Остин пообещал Украине помочь победить в войне с Россией



Как сообщило The Guardian, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин после переговоров США с 40 странами-союзниками о помощи Украине.

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Выступая на авиабазе Рамштайн на юго-западе Германии, он пообещал «помочь Украине выиграть борьбу против несправедливого вторжения России и укрепить оборону Украины для завтрашних вызовов».

“Как мы видим сегодня утром, страны всего мира едины в своей решимости поддержать Украину в ее борьбе против имперской агрессии России.

Украина явно верит, что она может победить, как и все здесь”, – сказал Остин.

США уже являются крупнейшим поставщиком международной военной помощи Украине, и Остин отметил, что Вашингтон будет «продолжать двигать небо и землю, чтобы мы могли удовлетворить» потребности Киева.

Остин назвал вторжение России и «зверства» в Украине «непростительными».

“Мы все начинаем сегодня с позиции моральной ясности – Россия ведет войну по собственному выбору, чтобы потворствовать амбициям одного человека. Украина ведет войну, необходимую для защиты своей демократии, своего суверенитета и своих граждан”, – заключил глава Пентагона.