Под Харьковом ВСУ сбили российский командирский вертолет Ка-52

Украинские военные сбили еще один “несбиваемый” вертолет войск РФ Ка-52 в Харьковской области.

Стоимость одного вертолета Ка-52 около $16 млн



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Отличились бойцы Десантно-штурмовых войск.

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Там пояснили, что по военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» считается командирской машиной.

Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 – около 16 миллионов долларов США.