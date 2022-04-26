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16:25 26 Апреля 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Под Харьковом ВСУ сбили российский командирский вертолет Ка-52

Украинские военные сбили еще один “несбиваемый” вертолет войск РФ Ка-52 в Харьковской области.

Стоимость одного вертолета Ка-52 около $16 млн

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Отличились бойцы Десантно-штурмовых войск.

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Там пояснили, что по военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» считается командирской машиной.

Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 – около 16 миллионов долларов США.

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