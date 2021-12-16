Переговоров с Путиным не будет: Санду назвала причины провокаций в Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что провокации со взрывами в Приднестровском регионе связаны с противостоянием внутренних сил, но несут угрозу для всей страны.

Санду надеется мирно разрешить приднестровский конфликт



Оценку ситуации Санду озвучила на пресс-конференции по итогам заседания Высшего совета безопасности.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Наш анализ говорит о том, что существует напряженность между разными силами внутри Приднестровья, заинтересованными в дестабилизации ситуации. Этот факт делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы”, – заявила президент.

Она также осудила любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране.

“Кишинев по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта», — подчеркнула Санду.

Кроме того, она отметила, что Молдова повышает уровень готовности к и усиливает безопасность государственных учреждений,

Также она сообщила, что не планирует переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Власти сообщали:

В Тирасполе, столице непризнанного Приднестровья, 25 апреля прогремели взрывы у здания Министерства госбезопасности.

В приднестровском посёлке Маяк 26 апреля в результате двух взрывов выведены из строя самые мощные антенны радиоцентра.

Ночью 26 апреля на военном аэродроме в Приднестровье прогремело несколько взрывов.

В непризнанном Приднестровье заявили о третьей атаке на территории так называемой «республики» – на воинскую часть в районе села Парканы.

Тэги: Молдова, Приднестровье, Майя Санду