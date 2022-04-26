Путин потребовал прекратить поставки газа как в Польшу, так и в Болгарию

После нескольких недель угроз РФ настроена прекратить поставки в страны, которые отказываются платить за газ в рублях.

Польская нефтегазовая компания PGNIG получила уведомление от «Газпрома» о том, что с утра 27 апреля поставка российского природного газа будет полностью остановлена через все точки входа российского газа в Польшу. Об этом сообщает, Reuters.

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Ранее «Газпром» это отрицал. При этом в российской компании заявили, что 26 апреля Польша обязана заплатить за поставки газа по новым правилам — в российских рублях. Варшава это делать отказалась.

Минэнерго Болгарии сообщило, что «Газпром» проинформировал также «Булгаргаз» об остановке поставок газа с 27 апреля.

Кремль заявил, что «Газпром» выполняет указ президента о введении расчетов за поставки газа в рублях