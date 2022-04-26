В Белгородской области РФ горит склад с боеприпасами
В районе села Старая Нелидовка Белгородской области России горит склад боеприпасов.
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
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» Связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов», – сказал губернатор.
По его словам, разрушений жилых построек и пострадавших среди мирного населения нет.
В агентстве отметили, что «пограничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны».
В соцсетях местные жители сообщают, что взрывы начали раздаваться в области с 03:35. На данный момент пожар, судя по видео, появившемуся в пабликах, также сопровождается взрывами.