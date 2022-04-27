Россия перебросила под Изюм резервы и развернула дивизионы “Искандеров”

Российские войска продолжают вести активные наступления в Восточной операционной зоне, пытаясь установить контроль над территориями Донецкой и Луганской областей.

Российские войска продолжают наступления



Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба.

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Наибольшая активность группировки оккупационных войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

▪️ На Слобожанском направлении противник продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова.

▪️ На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового. Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Великая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы.

С целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК «Искандер-М».

▪️ На Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасного, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

▪️ На Лиманском направлении противник установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

▪️ На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

▪️ На Мариупольском направлении враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода «Азовсталь». В городе оккупанты продолжают проводить фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения.

▪️ На Южнобужском и Таврическом направлениях противник использует имеющиеся силы и средства для сосредоточения основных усилий на удержании ранее занятых рубежей и огневого влияния на позиции наших войск.

▪️ На Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение. С этой целью осуществляет перегруппировку подразделений, наращивает систему огневого поражения, а также производит воздушную разведку.

Силами подразделений росгвардии оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в районах населенных пунктов Киселевка и Станислав Херсонской области.

▪️ На Таврическом направлении подразделения противника осуществляют инженерное оборудование позиций и запасов.

▪️ На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не отмечается.