14-летнюю девочку из Бучи изнасиловали 5 оккупантов: она решила оставить ребенка

14-летнюю девушку из Бучи изнасиловали пятеро российских оккупантов, из-за риска дальнейшего бесплодия она решила не прерывать беременность.

Российские оккупанты часто насилуют часто насилуют девушек 14-16 лет



Об этом сообщило Радио Свобода. Эту историю журналистам с согласия родителей пострадавшего ребенка рассказала психолог Александра Квитко, работающая на горячей линии омбудсмена для оказания психологической помощи.

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По ее словам, семья изнасилованной девушки решила оставить ребенка, поскольку медики предупредили о высоком риске бесплодия после аборта. Теперь психолог помогает девушке принять этого ребенка.

В целом Квитко сейчас работает с пятью девушками в возрасте 14-18 лет, которые забеременели после изнасилования российскими солдатами.

По состоянию на 25 апреля на горячую линию омбудсмена поступило 101 сообщение о сексуальных преступлениях на недавно освобожденных от российских захватчиков территориях Украины.

Среди пострадавших не только женщины, но и мужчины и дети. Самой молодой пострадавшей, с которой работает Александра, 10 лет.

«Часто насилуют девушек 14,15,16 лет. После войны в Украине будет много беременных подростков», – говорит Квитко.