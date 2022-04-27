В Китае человек впервые заразился птичьим гриппом H3N8

Китай зарегистрировал первую инфекцию человека штаммом птичьего гриппа H3N8, но в органе здравоохранения заявили, что риск его распространения среди людей низок.

Вариант H3N8 не несет риска масштабной эпидемии



Об этом сообщило Reuters.

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Четырехлетний мальчик из центральной провинции Хэнань был инфицирован этим вариантом 5 апреля после развития лихорадки и появления других симптомов.

В заявлении Национальной комиссии по здравоохранению отметили, что никто из близких контактов не был инфицирован вирусом.

Ребенок контактировал с курами и воронами, выращенными в его доме.

Вариант H3N8 ранее был обнаружен в других странах мира у лошадей, собак, птиц и тюленей, но о случаях заболевания людей H3N8 не сообщалось.

По первоначальной оценке комиссии, вариант пока не обладает способностью эффективно заражать людей, поэтому риск крупномасштабной эпидемии низок.

В Китае присутствует много различных штаммов птичьего гриппа, и некоторые время от времени заражают людей, обычно тех, кто работает с домашней птицей.