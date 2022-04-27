Какой будет битва за Донбасс после встречи министров 40 стран на базе Рамштайн

Соединенные Штаты инициировали встречу глав оборонных ведомств более 40 стран в Германии на авиабазе Рамштайн для переговоров о помощи Украине в войне с Россией.

На встрече в Рамштайне присутствовали министры обороны более 40 стран



О чем шла речь на заседании проанализировало Reuters.

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Министр обороны США Ллойд Остин провел мероприятие на авиабазе Рамштайн после поездки в Киев, где он пообещал дополнительную военную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Как мы видим сегодня утром, страны со всего мира едины в нашей решимости поддержать Украину в ее борьбе против имперской агрессии России. Украина явно верит, что может победить, как и все здесь», — сказал Остин в начале переговоров.

Генерал армии США Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, предупредил, что Украине нужна дополнительная помощь в области безопасности, чтобы помочь защититься от развивающегося и потенциально решающего российского натиска на востоке.

Он сказал, что предстоящие недели будут «критическими».

«Время не на стороне Украины. Исход этой битвы, прямо здесь, сегодня, зависит от людей в этом зале», — сказал Милли во время закрытых выступлений перед журналистами.

Милли добавил, что украинцы будут воевать, но нужно убедиться, что у них есть средства для борьбы.

Оттесненная украинскими войсками после неудачной попытки атаки на Киев Москва передислоцировала войска на восток для наземного наступления на Донбассе.

Официальные лица США, выступая на условиях анонимности, считают, что Россия будет в значительной степени полагаться на артиллерийские удары, пытаясь нанести удар по украинским позициям.

Для этого РФ продвигает сухопутные войска с нескольких направлений, чтобы попытаться окружить и уничтожить значительную часть украинской армии.

Но Соединенные Штаты также считают, что многие российские подразделения истощены, причем некоторые из них работают с потерями личного состава до 30% – уровень, который американские военные считают слишком высоким, чтобы продолжать сражаться.

Официальные лица США ссылаются на анекдоты о российских танках только водителями и без экипажа и некачественном оборудовании, которое либо сломано, либо давно устарело.

Британские оценки показали, что около 15 000 российских военнослужащих были убиты в конфликте, 2000 бронемашин, включая около 530 танков, были уничтожены, также как и 60 вертолетов и истребителей.

Россия до сих пор признала только 1 351 военнослужащих убитыми и 3 825 ранеными.

Россия по-прежнему обладает передовыми возможностями и превосходящими силами и демонстрирует готовность направлять солдат и подразделения в бой.

Москва также может экономически позволить себе вести длительную войну в Украине, несмотря на то, что она страдает от западных санкций, считают эксперты в области обороны и экономисты.

Со своей стороны, Украина может похвастаться высоким моральным духом, творческой и адаптивной тактикой боя, хорошим знанием местности, а также оружием и интеллектом Соединенных Штатов и их союзников.

«У них определенно есть шансы в бою», — сказал американский военный чиновник на условиях анонимности.

Организаторы встречи в Рамштайне заявили, что в ней приняли участие более 40 стран не только из Европы, но также из Израиля, Кении, Австралии и других стран. В частности, журналисты заметили представителей Южной Кореи и Японии.

После встречи Остин заявил на пресс-конференции, что форум будет продолжаться как ежемесячная «контактная группа», которая будет обсуждать оборонные потребности Украины.

Украина нуждается во всем: от артиллерии, беспилотников и танков до противокорабельных ракет и боевых самолетов.

«Нам нужно оружие. Современное оружие. Большое количество современного тяжелого вооружения», – сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter по итогам переговоров.