Контрудары и внезапные авианалеты: ВСУ под Запорожьем эффективно бьют оккупантов

Несмотря на попытки наступления войск РФ на Запорожском направлении, ВСУ достойно держат оборону и наносят ответные удары по противнику.

В Запорожской области ВСУ сдерживают наступление рашистов



О ситуации вокруг Запорожья рассказал секретарь горсовета Анатолий Куртев. По его словам противник пытается проводить наступательные действия в восточных районах области.

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В частности, для того чтобы продвинуться к границе Запорожской и Донецкой областей, оккупанты проявляют активность в районе Гуляйполя. Но украинские защитники достойно удерживают оборону, а в отдельных местах даже наносят противнику контрудары.

Кроме того, по словам Куртева, вражеские войска пытаются улучшить свое тактическое положение в Запорожском направлении. Для этого они осуществляют перегруппировку подразделений, наращивают систему огневого поражения, а также производят воздушную разведку.

Впрочем во время внезапных авианалетов оккупанты несут существенные потери.

“В результате воздушных ударов нашей авиации уничтожено немало техники и живой силы врага. Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали 50 единиц личного состава, уничтожили 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 самолет, 5 танков, 6 гаубиц, 6 боевых бронированных машин и вражеский состав боеприпасов”, – рассказал секретарь горсовета.