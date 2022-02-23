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13:34 27 Апреля 2022 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Хромал и гримасничал: СМИ обратили внимание на странное поведение Путина на встрече с Гутерришем

Президент России Владимир Путин хромал и гримасничал во время встречи в Москве с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Путин принял Гутерриша за длинным столом

На странное поведение Путина обратило внимание британское издание The Sun.

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Указывая на другой конец своего смехотворно длинного стола, диктатор вялым и слегка шатким голосом пригласил Гутерриша занять место.

«Добрый день. Пожалуйста, сядьте», – сказал Путин слегка кивнув.

В коротком видео, опубликованном в интернете, видно, как Путин медленно идет к столу и, кажется, гримасничает.

Он идет своей “фирменной” походкой с развевающейся левой рукой и зафиксированной правой, но, похоже, испытывает боль и хромает.

Также журналисты обратили внимание на очередное появление длинного стола, хотя на прошлой неделе Путин и его министр обороны Сергей Шойгу делили крошечный, почти интимный стол.

Это не первый случай, когда здоровье Путина ставится под сомнение.

В минувшие выходные Кремль обвинили в инсценировке пасхальной церковной службы Путина с использованием цифровых фотографий с прошлогоднего мероприятия.

В СМИ ранее озвучивались версии, что российский президент может страдать от рака щитовидной железы или болезни Паркинсона.

Как сообщали Власти, российское ТВ в прямом эфире показывало Пасхальное служение в храме Христа Спасителя, на котором присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин и якобы присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Тэги: Владимир Путин
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