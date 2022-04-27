У Зеленского прокомментировали информацию о его возможной встрече с Путиным

Турция осознает разрушительные последствия для черноморского региона от войны в Украине, поэтому пытается ускорить разрешение конфликта с Россией.

Подоляк прокомментировал возможную встречу Зеленского и Путина



Об этом в среду, 27 апреля, заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Он уточнил, что ни время, ни контекст предполагаемой встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина пока не определены.

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«С одной стороны, наблюдаем определенную интенсификацию боевых столкновений на востоке страны, а также попытки окончательно уничтожить Мариуполь. С другой стороны, продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане», — сказал Подоляк.

Он пообещал сделать специальное заявление по встрече лидеров государств, как только появится какая-нибудь конкретика.

Как сообщали Власти, Турция выразила надежду, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина пройдет в ближайшие дни.