ЕС может отменить все пошлины и квоты на экспорт из Украины, – Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность отмены всех оставшихся тарифов и квотных требований на украинский экспорт в попытке поддержать раздираемую войной экономику страны.

Железо, сталь и сельскохозяйственная продукция являются одними из основных статей экспорта Украины



Об это сообщает Bloomberg.

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Решение по этому поводу может появиться уже на этой неделе. Предложение также будет включать временную отмену существующих тарифов и квот на сталь, промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию, которые в настоящее время не охватываются торговым соглашением ЕС с Украиной.

Любое предложение должно быть согласовано всеми 27 государствами-членами и Европейским парламентом, прежде чем оно вступит в силу.

Ранее на этой неделе Великобритания объявила, что снизит тарифы на все товары из Украины до нуля.

ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, на долю которого приходится более 40% ее торговли в 2019 году. Общий объем торговли между ЕС и Украиной достиг 43,3 млрд евро в 2019 году, а экспорт в ЕС составил 19,1 млрд евро в 2019 году, согласно данным, опубликованным комиссией на ее сайте.

Железо, сталь и сельскохозяйственная продукция являются одними из основных экспортных товаров страны.

По данным Всемирного банка, экономика Украины сократится более чем на 40% из-за войны, а торговые потоки особенно пострадают из-за того, что Россия блокирует порты страны. Предлагаемые торговые соглашения являются частью усилий блока по поддержке экономики Украины во время войны и после нее, сказал один из источников.

Как сообщали Власти, все тарифы на товары, поступающие в Великобританию из Украины в рамках существующего соглашения о свободной торговле, будут отменены, чтобы помочь украинской экономике.