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14:48 27 Апреля 2022 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Страны-члены ОДКБ отказались поддержать войну РФ против Украины

Страны – члены Организации договора коллективной безопасности (военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) не изъявили желания участвовать в войне против Украины.

Члены ОДКБ сохраняют нейтралитет

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Несмотря на настояния РФ, участники ОДКБ не захотели принимать решения о проведении миротворческих операций вне своих стран. В том числе на территории так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Вместо этого, члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории России или Беларуси. Но только после официального заявления по нападению Украины на их территорию.

15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что Казахстан не получал запрос о направлении на территорию Украины национальных войск.

Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ вопрос участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался.

В настоящее время все страны-участники ОДКБ, кроме РФ и Беларуси, придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения.

Ни одна из них не признала аннексию Крыма и независимость “ДНР/ЛНР”.

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