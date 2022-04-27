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16:51 27 Апреля 2022 0 Комментарии
Россия потеряла чемпионат мира по хоккею
Международная федерация хоккея приняла решение о переносе чемпионата мира, который должен был состояться в мае 2023 года в Санкт-Петербурге.
Чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге не будет
Об этом сообщило издание Bild.
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Как отмечает ИИХФ, решение было принято из соображений безопасности всех хоккеистов, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Федерация отметила, что это законодательно обосновано статьей 9 её устава.
О другом выбранном месте проведения чемпионата Федерация сообщит на своём ежегодном конгрессе в финском городе Тампере в конце мая.
На текущий год ИИХФ уже отменила все запланированные в России мероприятия, а также отстранила команды России и Беларуси от предстоящего чемпионата мира.
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