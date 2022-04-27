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15:16 27 Апреля 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Зеленского пригласили на саммит G20

Глава G20 и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите «Большой двадцатки».

Саммит пройдет в ноябре в Индонезии

О приглашении Зеленский сообщил в Twitter.

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Президент сообщил, что провел переговоры с Видодо.

“Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20″, – написал Зеленский.

Видодо является нынешним главой G20. Одной из стран “Большой двадцатки” является Россия.

Саммит G-20 — семнадцатая встреча глав государств «Большой двадцатки» -  пройдёт в 15–16 ноябре 2022 года в Индонезии, на острове Бали.

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