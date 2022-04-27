Разведданные США спасли украинскую авиацию и ПВО в первые дни войны

В самом начале российского вторжения США предоставили Украине информацию о том, когда и где россияне нанесут ракетные и бомбовые удары, что позволило ВСУ спасти средства ПВО и самолеты, переместив их в безопасные места.

Украина успела спасти свои самолеты благодаря американской разведке



Об этом сообщило NBС со ссылкой на американских военных чиновников. По их словам, этот обмен разведданными почти в режиме реального времени также помог Украине сбить российский транспортный самолет с сотнями военнослужащих, которые должны были высадиться в ключевом аэропорту под Киевом.

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Эта масштабная и беспрецедентная операция по обмену разведданными с партнером, не входящим в НАТО, сыграла решающую роль в успехе Украины против больших и лучше оснащенных вооруженных сил РФ.

«С самого начала мы довольно сильно продвинулись вперед в обмене как стратегическими, так и практическими разведданными с Украиной. Это было эффективно как на тактическом, так и на стратегическом уровне», — сказал NBC News американский чиновник.

В своем заявлении представитель Совета национальной безопасности Белого дома сказал, что США регулярно предоставляют подробную, своевременную информацию украинцам на поле боя, чтобы помочь им защитить свою страну от российской агрессии.

Украина продолжает перемещать ПВО и самолеты почти каждый день с помощью американской разведки, что является одной из причин, по которой Россия не смогла установить господство в воздухе.

«Российские военные буквально разрушают пустые поля, где когда-то была создана противовоздушная оборона. Это оказало огромное влияние на возможности российских военных на местах», — сказал один американский чиновник.