НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
15:49 27 Апреля 2022 Просмотров 63   КомментариевКомментарии

Разведданные США спасли украинскую авиацию и ПВО в первые дни войны

В самом начале российского вторжения США предоставили Украине информацию о том, когда и где россияне нанесут ракетные и бомбовые удары, что позволило ВСУ спасти средства ПВО и самолеты, переместив их в безопасные места.

Украина успела спасти свои самолеты благодаря американской разведке

Об этом сообщило NBС со ссылкой на американских военных чиновников.  По их словам, этот обмен разведданными почти в режиме реального времени также помог Украине сбить российский транспортный самолет с сотнями военнослужащих, которые должны были высадиться в ключевом аэропорту под Киевом.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Эта масштабная и беспрецедентная операция по обмену разведданными с партнером, не входящим в НАТО, сыграла решающую роль в успехе Украины против больших и лучше оснащенных вооруженных сил РФ.

«С самого начала мы довольно сильно продвинулись вперед в обмене как стратегическими, так и практическими разведданными с Украиной. Это было эффективно как на тактическом, так и на стратегическом уровне», — сказал NBC News американский чиновник.

В своем заявлении представитель Совета национальной безопасности Белого дома сказал, что США регулярно предоставляют подробную, своевременную информацию украинцам на поле боя, чтобы помочь им защитить свою страну от российской агрессии.

Украина продолжает перемещать ПВО и самолеты почти каждый день с помощью американской разведки, что является одной из причин, по которой Россия не смогла установить господство в воздухе.

«Российские военные буквально разрушают пустые поля, где когда-то была создана противовоздушная оборона. Это оказало огромное влияние на возможности российских военных на местах», — сказал один американский чиновник.

Loading...

Новости по теме

ТОР
27.04.2022 15:16
Зеленского пригласили на саммит G20
ТОР
27.04.2022 14:48
Страны-члены ОДКБ отказались поддержать войну РФ против Украины
ТОР
27.04.2022 14:33
Министр экономики Германии предложил постепенное эмбарго на российские энергоносители
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Оккупанты похищают украинских мужчин для обменного фонда – разведка

17:01  Украина

Россия потеряла чемпионат мира по хоккею

16:51  Мир

Россия нанесла ракетный удар по Краматорску

16:15  Украина

В сети сообщили о сильном дыме в центре Москвы

15:55  Мир

Разведданные США спасли украинскую авиацию и ПВО в первые дни войны

15:49  Мир

Зеленского пригласили на саммит G20

15:16  Украина

Страны-члены ОДКБ отказались поддержать войну РФ против Украины

14:48  Мир

Министр экономики Германии предложил постепенное эмбарго на российские энергоносители

14:33  Мир

ЕС может отменить все пошлины и квоты на экспорт из Украины, – Bloomberg

14:19  Украина

У Зеленского прокомментировали информацию о его возможной встрече с Путиным

13:59  Мир

Хромал и гримасничал: СМИ обратили внимание на странное поведение Путина на встрече с Гутерришем

13:34  Мир

Российские войска изменили тактику на Донбассе и медленно продвигаются, – ISW

13:05  Украина

Скачали с торрента: в российских кинотеатрах массово начали показывать пиратские копии зарубежных фильмов

12:37  Мир

Контрудары и внезапные авианалеты: ВСУ под Запорожьем эффективно бьют оккупантов

11:31  Украина

Зеленский и Путин могут встретиться в ближайшие дни, – министр обороны Турции

11:11  Мир

В Приднестровье стрельба возле крупного склада боеприпасов

10:40  Мир

Какой будет битва за Донбасс после встречи министров 40 стран на базе Рамштайн

10:28  Мир

Новости | NetGameSlots.com