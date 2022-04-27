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15:55 27 Апреля 2022 Просмотров 236   КомментариевКомментарии

В сети сообщили о сильном дыме в центре Москвы

В соцсетях публикуют кадры густого дыма в центре Москвы, который поднимается довольно высоко.

Пока официальной информации о причинах дыма нет

При этом в российских СМИ  нет никакой информации о том, что произошло.

Позже выяснилось, что опубликованы старые фотографии пятилетней давности.

Пожар, который показан на фото, произошел 5 мая 2017 года. Горело пустое здание в Лубянском проезде.

Площадь пожара составляла 3 тыс кв. м.

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