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17:35 27 Апреля 2022 Просмотров 274   КомментариевКомментарии

Путин снова угрожает странам ЕС и НАТО из-за Украины. Видео

Путин в очередной раз угрожает странам Запада и НАТО по поводу вмешательства в войну, которую он развязал в Украине.

Путин угрожает молниеносными ударами

Заявление Путина опубликовало рашисткое СМИ «РИА Новости».

«Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера – удары будут молниеносными. Все решения по молниеносным ударам в случае угрозы стратегической безопасности РФ приняты», — заявил Путин.

Путин также заявил, что у России якобы для этого есть все инструменты, которыми больше никто не может сейчас похвастаться.

«А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали», — сообщил он.

Кроме того, Путин в очередной раз попытался убедить россиян, что все задачи спецоперации на Украине будут выполнены.

Тэги: Путин, НАТО, Евросоюз, угрозы
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