Польша заявила о полной независимости от российского газа

Премьер-министр Польши объявил о выходе страны из любой формы зависимости от Москвы.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий



Об этом сообщается в Twitter канцелярии премьера.

«С сегодняшнего дня мы перестали быть в любой зависимости от России. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их ежедневно на 100%. На сегодня 78% – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство», – заявил глава правительства.

Premier @MorawieckiM w #Rembelszczyzna: Od dzisiaj przestaliśmy w jakikolwiek sposób zależeć od Rosji. Nadal nasze magazyny są napełniane, codziennie będziemy je napełniać do 100%, dzisiaj to jest 78% z kierunku północnego, południowego, zachodniego, a także z produkcji krajowej. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 27, 2022

Как ранее сообщали Власти, Путин потребовал прекратить поставки газа как в Польшу, так и в Болгарию.

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