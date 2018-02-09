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Главная » Мир » Политика
17:58 27 Апреля 2022 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

Польша заявила о полной независимости от российского газа

Премьер-министр Польши объявил о выходе страны из любой формы зависимости от Москвы.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий

Об этом сообщается в Twitter канцелярии премьера.

«С сегодняшнего дня мы перестали быть в любой зависимости от России. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их ежедневно на 100%. На сегодня 78% – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство», – заявил глава правительства.

Как ранее сообщали Власти, Путин потребовал прекратить поставки газа как в Польшу, так и в Болгарию.

Тэги: Россия, Польша, газ, независимость
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