НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
18:21 27 Апреля 2022 Просмотров 343   КомментариевКомментарии

Путин сделал ряд заявлений по поводу Украины

Российский президент выступил на встрече с Советом законодателей Федерального собрания.

Совет законодателей Федерального собрания РФ собрался послушать Путина

«Все задачи специальной военной операции на Украине и в Донбассе будут безусловно выполнены»,— заявил Путин на встрече с Советом законодателей Федерального собрания.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Кроме этого, он сделал еще ряд заявлений по поводу Украины:

— Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию в Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера – удары будут молниеносными.

— Недруги формировали создание нового геополитического оружия, сделали ставку на русофобию, превращали Украину в Антироссию. Россия не допустит создание антироссийских территорий вокруг страны.

— В Украине появляется все больше и больше иностранных наемников, Минобороны РФ скоро представит часть задержанных из их числа.

— Украину подтолкнули к столкновению с Россией. И в этом столкновении Запад использует Украину в качестве «расходного материала».

Путин так же заявил, что оппонентам РФ в мире просто не нужна такая большая страна, как Россия.

«Наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая нависла над нашей родиной, предотвратили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории по чужим сценариям.»

«Мы ответим на все попытки нас изолировать большей свободой предпринимательства.»

«Планы экономического удушения России провалились.»

Также он пообещал проиндексировать пенсии и зарплаты бюджетников.

Ранее Власти писали, что Путин в очередной раз угрожает странам Запада и НАТО по поводу вмешательства в войну, которую он развязал в Украине.

Тэги: Путин, спецоперация путина
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.04.2022 17:35
Путин снова угрожает странам ЕС и НАТО из-за Украины. Видео
ТОР
05.03.2022 17:20
Путин наделал заявлений по ситуации в Украине за чашкой чая
ТОР
23.02.2022 14:46
Путин пригрозил миру оружием, “которому нет равных в мире”
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com