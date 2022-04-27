Путин сделал ряд заявлений по поводу Украины

Российский президент выступил на встрече с Советом законодателей Федерального собрания.

Совет законодателей Федерального собрания РФ собрался послушать Путина



«Все задачи специальной военной операции на Украине и в Донбассе будут безусловно выполнены»,— заявил Путин на встрече с Советом законодателей Федерального собрания.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Кроме этого, он сделал еще ряд заявлений по поводу Украины:

— Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию в Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера – удары будут молниеносными.

— Недруги формировали создание нового геополитического оружия, сделали ставку на русофобию, превращали Украину в Антироссию. Россия не допустит создание антироссийских территорий вокруг страны.

— В Украине появляется все больше и больше иностранных наемников, Минобороны РФ скоро представит часть задержанных из их числа.

— Украину подтолкнули к столкновению с Россией. И в этом столкновении Запад использует Украину в качестве «расходного материала».

Путин так же заявил, что оппонентам РФ в мире просто не нужна такая большая страна, как Россия.

«Наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая нависла над нашей родиной, предотвратили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории по чужим сценариям.»

«Мы ответим на все попытки нас изолировать большей свободой предпринимательства.»

«Планы экономического удушения России провалились.»

Также он пообещал проиндексировать пенсии и зарплаты бюджетников.

Ранее Власти писали, что Путин в очередной раз угрожает странам Запада и НАТО по поводу вмешательства в войну, которую он развязал в Украине.

Тэги: Путин, спецоперация путина