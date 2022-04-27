Кремль готовит на май референдумы о присоединении к РФ Донбасса и “независимости” Херсонщины

Россия поставила задачу установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, чтобы в середине мая провести референдум о вхождении этой территории в состав России, а в Херсоне – о независимости от Украины.

Даты проведения референдумов несколько раз переносились



Об этом сообщила “Медуза” со ссылкой не источники, близкие к администрации президента РФ.

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По их информации, датами готовящихся референдумов обозначены 14 и 15 мая 2022 года. Предполагается, что “республики” могут официально присоединить в границах, признанных РФ 21 февраля — то есть в «исторических» границах Донецкой и Луганской областей Украины.

При этом издание отметило, что многие крупные населенные пункты там по-прежнему контролирует Киев.

В эти же даты, по информации источников, может пройти референдум и в Херсонской области, которую частично оккупировала Россия. На голосование планируется вынести вопрос о независимости региона от Украины и создании «Херсонской народной республики» по образцу “ДНР” и “ЛНР”. Предполагается, что она в дальнейшем также может быть присоединена к России.

Источники отметили, что изначально референдумы собирались провести в конце апреля, но дату несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте. Собеседники предполагают, что их могут сдвинуть еще раз по той же причине.

По словам источников, близких к Кремлю, сотрудники администрации президента не считают, что России следует присоединять «депрессивные регионы», однако это личное желание «высшего руководства», то есть президента Владимира Путина.