Макрона официально провозгласили победителем президентских выборов

Председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус провозгласил Эммануэля Макрона победителем президентских выборов.

Президентский мандат Макрона начнется 14 мая



Об этом сообщило Figaro. Совет подтвердил, что Макрон набрал абсолютное большинство голосов, 58,55%, в воскресенье, 24 апреля, во втором туре президентских выборов.

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«Конституционный совет провел перепись и контрольные операции», – отметил Лоран Фабиус, сообщив, что нарушения были замечены на 48 избирательных участках. Это привело к отмене 20594 бюллетеней, что составляет 0,06% голосов.

«В целом правила избирательного процесса были соблюдены», – отметил председатель Совета.

Из 48 752 339 зарегистрированных французских избирателей на участки 24 апреля пришло 35 096 478, что составляет около 72%. Это второй наивысший показатель во время Пятой Республики во втором туре президентских выборов. Также Конституционный совет зафиксировал 2 333 904 чистых бюллетеня.

За Эммануэль Макрона проголосовало 18 768 639 избирателей, за его соперницу Марин Ле Пен – 13 288 686.

«Эммануэль Макрон, набрал абсолютное большинство поданных голосов. Конституционный совет 27 апреля 2022 года провозглашает господина Эммануэля Макрона избранным президентом республики», — заявил Лоран Фабиус, указав, что мандат новоизбранного главы государства начнется с полуночи 14 мая 2022 года.

Как сообщали Власти, по результатам подсчета 100% голосов на выборах президента Франции во втором туре, который прошел 24 апреля, уверенно победил Эммануэль Макрон, опередив свою конкурентку Марин Ле Пен на 17,1%.

Тэги: Франция, Эммануэль Макрон