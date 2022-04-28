Украина пока не может контратаковать, решающие битвы будут в мае, – The Guardian

Военный конфликт в Украине зашел в тупик – Россия на Донбасс медленно продвигается в районе Изюма, однако попытка окружить украинские силы продолжается без каких-либо признаков прорыва. У Украины же недостаточно сил для контратаки.

Решающим периодом для украинской армии станет май



Обзор возможной ситуации на фронте представило британское издание The Guardian. Заметному продвижению России препятствует дождливая погода, сильное сопротивление и проблемы с командованием и управлением.

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С другой стороны, отмечает издание, пока нет никаких признаков того, что ВСУ могут контратаковать силы, необходимые для того, чтобы заставить Россию отступить.

Между тем, Кремль ухватился за медленно увеличивающиеся поставки оружия, чтобы пригрозить Западу. В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО «по сути… участвует в войне с Россией через прокси и вооружает этого прокси», а также предупредил о рисках третьей мировой войны и даже ядерного конфликта.

НАТО не находится в состоянии войны с Россией, но трудно не сделать вывод, что Запад ведет опосредованную борьбу из-за продолжающихся поставок оружия. Тем не менее, западные чиновники отвергают описание Лавровым прокси-войны, потому что они не хотят придавать легитимность любым российским репрессиям за пределами территории Украины.

«Существует российский нарратив о том, что это опосредованная война между Россией и НАТО. Нет. Мы поддерживаем Украину в их самообороне», – сказал один из чиновников.

Но, учитывая, как сильно Россия борется в военном отношении в Украине, идея о том, что Москва может открыть новый фронт, нанеся удар по поставкам оружия в страны НАТО, кажется маловероятной — не в последнюю очередь потому, что это вызовет западный военный ответ.

Ядерные угрозы также предназначены для запугивания, но остается непреодолимый риск того, что Путин будет обостряться дальше, если почувствует угрозу.

Что менее определенно, так это то, каким будет конечное состояние боевых действий. Во вторник Николай Патрушев, влиятельный глава Совета безопасности России, заявил, что «результатом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», возможно, стремясь оправдать фактическое разделение Украины вдоль военных линий фронта.

В среду западные чиновники заявили, что хотели бы, чтобы Украина была восстановлена в границах, существовавших до 24 февраля – начала российского вторжения – «как минимум».

Однако Украина далека от того, чтобы достичь таких целей на поле боя. Решающий период наступит в следующем месяце или около того, когда прибудет последняя волна западного оружия, включая американские гаубицы и немецкие и британские зенитные системы.

Если этого окажется недостаточно, чтобы изменить военный баланс, вопрос будет заключаться в том, насколько больше Великобритания и другие члены НАТО готовы взять на себя обязательства.