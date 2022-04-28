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Главная » Мир » Общество
09:09 28 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Черноморский флот РФ, несмотря на потери, способен нанести удары по Украине – минобороны Британии

Черноморский флот России сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям, несмотря на потери и невозможность их замены.

В черноморской оперативной зоне находятся около 20 кораблей ВМФ России

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

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По данным британской разведки, в настоящее время в черноморской оперативной зоне находятся около 20 кораблей ВМФ России, включая подводные лодки.

Пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что делает Россию неспособной заменить свой потерянный крейсер «Москва» в Черном море.

“Несмотря на досадные потери десантного корабля «Саратов» и крейсера «Москва», Черноморский флот России сохраняет способность наносить удары по украинским и береговым целям», – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, военный конфликт в Украине зашел в тупик – Россия на Донбасс медленно продвигается в районе Изюма, однако попытка окружить украинские силы продолжается без каких-либо признаков прорыва. У Украины же недостаточно сил для контратаки.

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